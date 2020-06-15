Мама вдома: глянець опублікував фото Анджеліни Джолі, зроблені її сином

Понеділок, 15 червня 2020, 10:53

Американська акторка Анджеліна Джолі належить до тих селебріті, які вкрай рідко дозволяють пресі та публіці зазирнути в своє особисте, домашнє життя. Але кінозірка несподівано зробила виняток.

Фотографії Енджі на ґанку її оселі опублікував британський Harper's Bazaar. Їхній автор - молодший син Джолі, 11-річний Нокс.

 
Анджеліну сфотографував її молодший син Нокс
фото з instagram harper's bazaar
 
Ось яка вона, "домашня" кінозірка

Нагадаємо, в Анджеліни та її ексчоловіка Бреда Пітта шестеро нащадків. Актриса мріє, що колись сини та дочки випурхнуть із гнізда та роз'їдуться по різних країнах, а вона приїжджатиме до них у гості. Торік старший із хлопців, Меддокс почав вивчати біоінженерію в південнокорейському виші.

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