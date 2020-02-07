"Почуваюся на 25": Луценко у 54-й день народження показала фото з онукою та синами

7 лютого 2020, 13:30

Вже колишня депутатка Ірина Луценко 7-го лютого святкує свій 54-й день народження.

З цього приводу вона написала пост та виклала кілька фото з сімейного архіву, зокрема, з онукою та обома синами.

"Відчуваю себе на 25: живу у вільній країні, кохаю прекрасного чоловіка, співаю і насолоджуюсь родиною, подорожуємо світом, користуючись можливостями, наданим нам працею і наполегливістю Порошенка і нашої команди, а все інше - то досвід, боротьба, старання, помилки і мій перфекціонізм:)))", - зазначила іменинниця.

 
Влітку онуці Луценків Олександрі виповниться два рочки, і бабуся обіцяла навчити її танцювати ламбаду

 
Юра та Іра вже 31 рік разом

А "прекрасний чоловік" Юрій Луценко привітав жінку відео, на якому вона танцює разом з великою пандою у Китаї.

Як повідомила речниця Луценка Таблоіду, відео зняте ще у листопаді.

 
Луценки навіть подорожують усі разом - з синами та невісткою
 
Молодшому сину Віталію 21 рік
 
 
У листопаді минулого року Луценко у глянці розповідала, як її роздягали в СІЗО

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