"Почуваюся на 25": Луценко у 54-й день народження показала фото з онукою та синами
П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:30
Вже колишня депутатка Ірина Луценко 7-го лютого святкує свій 54-й день народження.
З цього приводу вона написала пост та виклала кілька фото з сімейного архіву, зокрема, з онукою та обома синами.
"Відчуваю себе на 25: живу у вільній країні, кохаю прекрасного чоловіка, співаю і насолоджуюсь родиною, подорожуємо світом, користуючись можливостями, наданим нам працею і наполегливістю Порошенка і нашої команди, а все інше - то досвід, боротьба, старання, помилки і мій перфекціонізм:)))", - зазначила іменинниця.
А "прекрасний чоловік" Юрій Луценко привітав жінку відео, на якому вона танцює разом з великою пандою у Китаї.
Як повідомила речниця Луценка Таблоіду, відео зняте ще у листопаді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Приєднуйтесь до дискусії