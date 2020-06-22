Дружина Цекала на своє 29-річчя осідлала чоловіка та схотіла завагітніти
22 червня 2020, 13:31
Четвертій дружині шоумена Олександра Цекала, Дарині Ервін днями виповнилося 29 років. Жіночка похвалилася, що коханий у цей день подарував їй цілих сім пісень.
У Insta-сторі Дарина запостила кілька фото зі святкування.
До слова, одна з гостей, які прийшли привітати іменинницю, при надії. І дружина Цекала зізналася, що й сама не проти завагітніти.
Нагадаємо, в 59-річного Олександра є син і донька від ексдружини номер три, Вікторії Галушки, і донька від ексдружини номер два, Лоліти.
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