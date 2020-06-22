Дружина Цекала на своє 29-річчя осідлала чоловіка та схотіла завагітніти

Четвертій дружині шоумена Олександра Цекала, Дарині Ервін днями виповнилося 29 років. Жіночка похвалилася, що коханий у цей день подарував їй цілих сім пісень.

У Insta-сторі Дарина запостила кілька фото зі святкування.

Дружина Цекала відсвяткувала свій 29-ий день народження

Парочка почала день зі втечі з міста

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І поцілунків, звісно

До слова, одна з гостей, які прийшли привітати іменинницю, при надії. І дружина Цекала зізналася, що й сама не проти завагітніти.

Дарина зізріла подарувати чоловікові малюка?

"Вйо, Олександре!"

Цекало написав для дружини цілих сім пісень. Щось у стилі "Тома, Тома выходи из дома"?

Нагадаємо, в 59-річного Олександра є син і донька від ексдружини номер три, Вікторії Галушки, і донька від ексдружини номер два, Лоліти.

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