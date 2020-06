Несподіванка через понад 30 років: колишня дружина Елтона Джона подала на нього до суду

Британський співак Елтон Джон стане відповідачем у суді, а позивачка - його колишня дружина, яку звати Рената Блауел.

Через 32 роки після їхнього розлучення жінка вимагає, щоби суд наклав на її екса заборону, вочевидь, щодо розголошення якоїсь інформації.

Про це дізналося видання The Guardian.

Жінка, яку сер Елтон колись повів до вівтаря, тепер веде його до суду фото з instagram елтона джона

Представники сера Елтона відмовилися дати коментар, тоді як адвокат Блауел факт позову підтвердив, зазначивши, що він та його клієнтка "сподіваються вирішити питання по-дружньому".

Як відомо, з Ренатою співак познайомився в 1983-му році, коли працював над альбомом "Too Low for Zero". Жінка працювала звукоінженеркою. У 1984-му пара одружилася, а в 1988-му шлюб розпався.

Елтон Джон тепло згадував колишню дружину в своїх мемуарах і дуже картався через те, що зробив її нещасною, бо не хотів визнавати, ким він є насправді. Персонаж Блауел також був показаний у байопіку "Рокетмен" 2019-го року. Ренату зіграла нідерландська акторка Селінда Шьонмакер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Celinde Schoenmaker (@celindeschoenmaker) 22 Май 2019 в 12:16 PDT

Нагадаємо, після розлучення артист здійснив камінгаут, а у 2014-му році одружився з Девідом Фернішем. У них росте двоє синів, Закарі та Елайджа.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Елтон Джон: Я думав, що не заслуговую любові

Елтон Джон: Я лише дивом не заразився ВІЛ