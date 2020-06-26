Несподіванка через понад 30 років: колишня дружина Елтона Джона подала на нього до суду
Британський співак Елтон Джон стане відповідачем у суді, а позивачка - його колишня дружина, яку звати Рената Блауел.
Через 32 роки після їхнього розлучення жінка вимагає, щоби суд наклав на її екса заборону, вочевидь, щодо розголошення якоїсь інформації.
Про це дізналося видання The Guardian.
Представники сера Елтона відмовилися дати коментар, тоді як адвокат Блауел факт позову підтвердив, зазначивши, що він та його клієнтка "сподіваються вирішити питання по-дружньому".
Як відомо, з Ренатою співак познайомився в 1983-му році, коли працював над альбомом "Too Low for Zero". Жінка працювала звукоінженеркою. У 1984-му пара одружилася, а в 1988-му шлюб розпався.
Елтон Джон тепло згадував колишню дружину в своїх мемуарах і дуже картався через те, що зробив її нещасною, бо не хотів визнавати, ким він є насправді. Персонаж Блауел також був показаний у байопіку "Рокетмен" 2019-го року. Ренату зіграла нідерландська акторка Селінда Шьонмакер.
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Нагадаємо, після розлучення артист здійснив камінгаут, а у 2014-му році одружився з Девідом Фернішем. У них росте двоє синів, Закарі та Елайджа.
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