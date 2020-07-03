46-річна Бекінсейл пояснила, чому гуляє з хлопцями, які годяться їй у діти
Схоже, британська актриса Кейт Бекінсейл на карантині дуже знудилася без зйомок і розважає себе як може. Вона знімає смішні відео зі своїми котами, пародіює Фредді Мерк'юрі, а ще троллить своїх хейтерів у Instagram.
Зокрема 46-річна зірка відповіла на закиди щодо юного віку свого нового бойфренда. Як відомо, музикантові Гуді Грейсу 23.
"Чому ви постійно зустрічаєтеся з хлопцями, що годяться вам у діти?", - поцікавилася одна з підписниць Бекінсейл.
"Кожні стосунки, які я мала, були з однією метою - вибісити вас", - зізналася їй акторка.
Так само Кейт охоче підтвердила припущення іншого підписника, що в неї криза середнього віку.
А на коментар, що їй "просто потрібен мужик", відказала, що її кішці, безперечно, потрібен.
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Нагадаємо, про роман Кейт із Гуді стало відомо навесні. Перед тим у актриси були стосунки з коміком Пітом Девідсоном, якому 26.
Бекінсейл вважає, що в сучасному суспільстві досі дуже непросто бути жінкою зрілого віку, яка дозволяє собі жити весело, а не "чекати менопаузи за плетінням".
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