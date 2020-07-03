46-річна Бекінсейл пояснила, чому гуляє з хлопцями, які годяться їй у діти

Схоже, британська актриса Кейт Бекінсейл на карантині дуже знудилася без зйомок і розважає себе як може. Вона знімає смішні відео зі своїми котами, пародіює Фредді Мерк'юрі, а ще троллить своїх хейтерів у Instagram.

Зокрема 46-річна зірка відповіла на закиди щодо юного віку свого нового бойфренда. Як відомо, музикантові Гуді Грейсу 23.

Моралістам не дає спокою те, що 46-річна Кейт зустрічається з удвічі молодшим чоловіком

"Чому ви постійно зустрічаєтеся з хлопцями, що годяться вам у діти?", - поцікавилася одна з підписниць Бекінсейл.

"Кожні стосунки, які я мала, були з однією метою - вибісити вас", - зізналася їй акторка.

Так само Кейт охоче підтвердила припущення іншого підписника, що в неї криза середнього віку.

А на коментар, що їй "просто потрібен мужик", відказала, що її кішці, безперечно, потрібен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 29 Июн 2020 в 3:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 26 Июн 2020 в 3:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 1 Июл 2020 в 11:49 PDT

Нагадаємо, про роман Кейт із Гуді стало відомо навесні. Перед тим у актриси були стосунки з коміком Пітом Девідсоном, якому 26.

Бекінсейл вважає, що в сучасному суспільстві досі дуже непросто бути жінкою зрілого віку, яка дозволяє собі жити весело, а не "чекати менопаузи за плетінням".

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