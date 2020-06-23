"Кохаю тебе": 46-річна Бекінсейл більше не приховує почуттів до вдвічі молодшого бойфренда

Часи подвійних стандартів, коли чоловіків схвалювали за романи з жінками, які годяться їм у доньки чи навіть онучки, а жінок за те саме соромили, на щастя, минають.

І 46-річна актриса Кейт Бекінсейл змогла відкрито заявити про почуття до музиканта Гуді Грейса, якому щойно виповнилося 23.

У це непросто повірити, але Кейт 46 років фото з instagram

Власне, під його дописом у Instagram із нагоди дня народження Кейт і зробила своє зізнання. Парубок відповів, що теж її кохає.

Як відомо, Гуді - майже ровесник доньки Кейт.

Це 23-річний Гуді. Як вам вибір актриси? фото з instagram

Нагадаємо, в супермоделі Гайді Клум різниця в віці з нинішнім чоловіком становить 17 років. А бойфренду 61-річної Мадонни 26 років. Актриса Джоан Коллінз, якій зараз 87, старша за свого чоловіка №5 на 32 роки. Вона вважає, що найголовніше у шлюбі - це секс.

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