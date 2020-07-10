Дорофєєва у перуці та ковбой Позитив станцювали під дощем в останньому кліпі "Время и Стекло"

Група "Время и Стекло" презентувала кліп на саундтрек "Last Dance", який стане їхньою прощальною піснею.

У відео Надя і Позитив в ковбойських вбраннях дають останню прес-конференцію, танцюють під дощем та згадують фішки зі своїх найкращих кліпів.

Як відомо, прощальний тур групи довелося перенести на осінь через пандемію коронавірусу.

"Время и Стекло" ще в березні повідомили, що припиняють існування

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Але цей процес трішки затягнувся через пандемію

Зате Надя і Позитив встигли зняти ще один прощальний кліп

І потанцювати разом під дощем

До слова, саме "Время и Стекло" отримали нагороду YUNA-2020 як Найкращий поп-гурт.