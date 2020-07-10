"Маю перші результати": alyona alyona показала себе через місяць від початку схуднення. ФОТО

Реперка alyona alyona, яка після 29-річчя поставила собі за мету схуднути, вже досягла перших результатів.

Скільки кіло їй вдалося скинути за місяць зірка не розкрила, зате показала фото.

"Топимо жир!", - написала вона.

alyona alyona худне вже майже місяць фото з instagram alyona alyona

Alyona alyona повідомила, що знайшла собі тренера та дієтолога і "має перші результати". Налаштована вона оптимістично.

Нагадаємо, трансформацію свого тіла артистка планує здійснити за рік. І тоді цифра її ваги має стати двозначною.

Це фото реперки кілька місяців тому. Бачите різницю?

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