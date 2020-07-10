"Маю перші результати": alyona alyona показала себе через місяць від початку схуднення. ФОТО
П'ятниця, 10 липня 2020, 13:00
Реперка alyona alyona, яка після 29-річчя поставила собі за мету схуднути, вже досягла перших результатів.
Скільки кіло їй вдалося скинути за місяць зірка не розкрила, зате показала фото.
"Топимо жир!", - написала вона.
Alyona alyona повідомила, що знайшла собі тренера та дієтолога і "має перші результати". Налаштована вона оптимістично.
Нагадаємо, трансформацію свого тіла артистка планує здійснити за рік. І тоді цифра її ваги має стати двозначною.
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