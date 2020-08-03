Репер Картрайт перед своєю загибеллю збирався кинути дружину заради коханки - ЗМІ
Репер Енді Картрайт (Олександр Юшко), в чиєму вбивстві підозрюють його дружину Марину Кохал, буцімто мав стосунки з іншою жінкою. Артист збирався піти до неї.
Такого висновку буцімто дійшли слідчі, перевіривши листування загиблого.
Про це пише Lenta.ru з посиланням на Telegram-канал Life Short.
Марина знала про намір Олександра розлучитися з нею. Пара обговорювала це в переписці. Також слідство начебто вже з'ясувало ім'я та адресу коханки репера. Очікується, що цю дівчину незабаром допитають.
Як відомо, в Картрайта та Кохал є 2-річний син. Усі чотири дні, поки Марина розпилювала тіло чоловіка, малюк теж перебував у квартирі.
Зі слів адвокатки Кохал, Ірини Скурту зараз хлопчик перебуває у родичів разом зі своєю бабусею по матері. Про це пише StarHit.
"Синові сказали, що батько та роботі, мама в лікарні. Тато міг пропадати днями й тижнями, коли записував альбом на студії або їздив на концерти. Тому дитина звикла, що батька довго нема вдома", - зазначила адвокатка.
Скурту наполягає, що її клієнтка не вбивала чоловіка. Хоча не виключає, що незадовго до трагедії Олександр та Марина могли посваритися.
"Дрібні сварки бувають у кожній родині. Тому я теж питала в неї як колишній слідчий: чи були конфлікти, скандали, розбірки через гроші, любовні трикутники? Вона все категорично заперечує, говорить, що було кохання", - поділилася представниця Кохал.
"За її словами, вона навіть на дитину наважилася лише заради нього, хоча раніше була противницею материнства. Дослівна цитата: "Я вдячна йому, що він умовив мене народити дитину, я щаслива". Всі друзі її чоловіка теж кажуть, що вона сиділа з дитиною, по гулянках не ходила", - додала вона.
Нагадаємо, за версією самої Марини Кохал, її чоловік помер від передозування наркотиками. Тоді вона вирішила врятувати його від такої ганьби, розчленувавши тіло.