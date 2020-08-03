Репер Картрайт перед своєю загибеллю збирався кинути дружину заради коханки - ЗМІ

Репер Енді Картрайт (Олександр Юшко), в чиєму вбивстві підозрюють його дружину Марину Кохал, буцімто мав стосунки з іншою жінкою. Артист збирався піти до неї.

Такого висновку буцімто дійшли слідчі, перевіривши листування загиблого.

Про це пише Lenta.ru з посиланням на Telegram-канал Life Short.

Олександрові було 30 років

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Марина знала про намір Олександра розлучитися з нею. Пара обговорювала це в переписці. Також слідство начебто вже з'ясувало ім'я та адресу коханки репера. Очікується, що цю дівчину незабаром допитають.

Як відомо, в Картрайта та Кохал є 2-річний син. Усі чотири дні, поки Марина розпилювала тіло чоловіка, малюк теж перебував у квартирі.

Зі слів адвокатки Кохал, Ірини Скурту зараз хлопчик перебуває у родичів разом зі своєю бабусею по матері. Про це пише StarHit.

"Синові сказали, що батько та роботі, мама в лікарні. Тато міг пропадати днями й тижнями, коли записував альбом на студії або їздив на концерти. Тому дитина звикла, що батька довго нема вдома", - зазначила адвокатка.

Чоловік збирався піти від Марини до іншої?

Скурту наполягає, що її клієнтка не вбивала чоловіка. Хоча не виключає, що незадовго до трагедії Олександр та Марина могли посваритися.

"Дрібні сварки бувають у кожній родині. Тому я теж питала в неї як колишній слідчий: чи були конфлікти, скандали, розбірки через гроші, любовні трикутники? Вона все категорично заперечує, говорить, що було кохання", - поділилася представниця Кохал.

"За її словами, вона навіть на дитину наважилася лише заради нього, хоча раніше була противницею материнства. Дослівна цитата: "Я вдячна йому, що він умовив мене народити дитину, я щаслива". Всі друзі її чоловіка теж кажуть, що вона сиділа з дитиною, по гулянках не ходила", - додала вона.

Нагадаємо, за версією самої Марини Кохал, її чоловік помер від передозування наркотиками. Тоді вона вирішила врятувати його від такої ганьби, розчленувавши тіло.

Фото з Instagram та з сайту StarHit