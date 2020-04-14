"Живі та здорові": зірка "Гри престолів" оголосив, що вони з дружиною одужали від коронавірусу

Норвезький актор Крістофер Хів'ю, відомий за серіалом "Гра престолів", довів, що Тормунда Велетневу Смерть несила здолати не лише білим блукачам, а й коронавірусу.

41-річна зірка та його дружина Ґрю одужали.

Радісною новиною пара поділилася в Instagram.

"Привіт! Ми повністю одужали та перебуваємо в доброму здоровї після того, як коронавірусом заразився я та, скоріше за все, моя дружина", - написав актор.

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Крістофер та його дружина одужали від коронавірусу

"Після кількох тижнів карантину та ще кількох у хаті після того, як зникли всі симптоми, ми нарешті живі та здорові. Нам дуже пощастило, що в нас були лише несильні сиптоми COVID-19", - поділився Крістофер.

Вони з Ґрю додали, що надсилають свою любов та думають про всіх тих, хто переносить хворобу важче, і тих, у кого коронавірус забрав дорогих людей.

"Спасибі вам за всю вашу підтримку, і, будь ласка, не забувайте про пильність, тримайте дистанцію, мийте руки та, найголовніше, піклуйтеся одне про одного в цей химерний час", - закликав Хів'ю.

Нагадаємо, в актора діагностували коронавірус 16-го березня. Хів'ю якраз знімався у другому сезоні серіалу "Ведьмак", зйомки одразу призупинили.

Фото з Instagram

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