Згадали про закон: Офіс президента опублікував попурі до Дня Незалежності зі всіма авторами пісень

Через три дні після Дня Незалежності Офіс президента нарешті схаменувся і відповів на претензії артистів, пісні яких звучали у святковому попурі на Михайлівській площі без зазначення авторства.

Як відомо, за законом фрагменти пісень можна використовувати без дозволу авторів лише за умови, що їх назвуть або напишуть у титрах.