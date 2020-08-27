Згадали про закон: Офіс президента опублікував попурі до Дня Незалежності зі всіма авторами пісень

Через три дні після Дня Незалежності Офіс президента нарешті схаменувся і відповів на претензії артистів, пісні яких звучали у святковому попурі на Михайлівській площі без зазначення авторства.

Як відомо, за законом фрагменти пісень можна використовувати без дозволу авторів лише за умови, що їх назвуть або напишуть у титрах.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності» З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору. Posted by Офіс Президента України on Wednesday, August 26, 2020

Але навіть тепер не вийшло без помилок. Музикант Юрко Юрченко помітив, що його пісню "Я йду", яку виконував Тарас Тополя, підписали іншими авторами.

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Про це він повідомив у своєму Facebook.

Минуло вже три дні, а воно все несеться і несеться

Ну трохи помилилися, з ким не буває...

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