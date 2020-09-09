"Я ні про що не шкодую": дружина Віктора Павліка оголосила про скасування весілля

Молода дружина співака Віктора Павліка, Катя Репяхова лише зараз повідомила, що вони скасували заплановане на 18 серпня весілля.

На свято були запрошені 80 осіб, а Катя мала вдягнути красиву сукню нареченої.

Причиною скасування весілля, вочевидь, стала смерть молодшого сина Павліка.

"Чи могла я коли-небудь уявити, що мені доведеться скасовувати власне весілля? Точно ні. Якщо ви помітили, я ніяк не коментувала цю тему, бо всі відповіді вичерпні. Але в будь-якому випадку, ця історія має місце в нашому житті", - написала Катерина в Instagram.

Катя і Вітя уже одружені, але хотіли ще й пишне весілля відгуляти

"І відповідаючи щиро, як самій собі, я поділюся своїми думками з цього приводу: Прикро мені? Звичайно, ні. Все пізнається в порівнянні. Я ні про що не шкодую, і за все вдячна долі", - запевнила вона.

"Я вдячна всім своїм друзям, які підтримували мене. Всім нашим 80 гостям, які були запрошені на свадьбу.❤ Організаторам і всім підрядникам. Моє головне, біле плаття так і залишилося висіти і чекати свого часу. Попереду ще так багато хорошого. Я обов'язково одягну його, і мої рідні і друзі побачать мене нареченою", - підсумувала Репяхова.

Нагадаємо, 56-річний Павлік та 26-річна Репяхова таємно побралися 10-го червня.

А 7-го серпня від раку помер молодший син артиста.