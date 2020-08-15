"Знімай чорний одяг, не ганьбися": мати померлого сина Павліка звернулася до жінки співака

Лора Созаєва, колишня дружина співака Віктора Павліка, з яким вони кілька днів тому поховали спільного сина Павла, емоційно звернулася до молодої дружини артиста, Катерини Репяхової.

Лору обурили розмірковування 26-річної молодиці в Instagram. Катя, зокрема, говорила у сторі про те, коли люди, що пережили втрату, мають право вертатися до нормального життя, не викликаючи засудження інших.

Ексдружина Павліка відповіла Репяховій у соцмережі.

Чинна дружина артиста відреагувала на допис колишньої теж у сторі (далі скрін).

Катерина навела свою ж червневу сторі, в якій закликала підписників не говорити погано про ексдружину Павліка, мовляв, вона бачить своєю місією захищати Лору та "вправляти мізки" співаку, щоби він не припиняв їй допомагати.

Нагадаємо, торік Лора розповіла, що Катерина - не перша жінка, з якою зрадив її Віктор Франкович. Вона звинувачувала артиста в тім, що він витрачав на молоду пасію сотні тисяч гривень, обділяючи при цьому свою сім'ю.

Павло з Лорою. Юнак пішов із життя у 21 рік

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