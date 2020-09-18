"Бреде, ти такий сексуальний": Аністон та Пітт пофліртували через Zoom. ВІДЕО

Шанувальники американських акторів Дженніфер Аністон та Бреда Пітта вже багато років мріють, щоби їхні улюбленці знову зійшлися.

Їхнє бажання хоч трішечки, але здійснилося: колишнє подружжя возз'єдналося в Zoom, узявши участь у читанні сценарію фільму "Круті часи в Ріджмонт-Хай" 1982-го року.

Джінніфер дісталася роль Лінди, а Бредові - Бреда. Особливо пікантною в їхньому виконанні вийшла сцена флірту коло басейну. В фільмі це відбувається в уяві юнака.

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"Привіт, Бреде, знаєш, яким милим я тебе завжди вважала? Гадаю, ти такий сексуальний. Підійдеш до мене?", - читає Аністон.

Колишні чоловік та дружина зустрілися в Zoom

"Ти такий сексуальний..."

Варта окремої уваги й реакція інших акторів на цей діалог, які, як і весь світ, в курсі непростого спільного минулого Бреда і Джен.

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У читанні взяли участь Джулія Робертс, Шайя Лабаф, Шон Пенн, Морган Фрімен, Метью МакКонахі. Мета оригінального перформенсу - зібрати кошти для фонду по боротьбі з коронавірусом.

А ось як виглядала ця сцена в телеверсії фільму, ДИВІТЬСЯ ВІДЕО з 0:50:

Нагадаємо, Бред Пітт та Дженніфер Аністон прожили в шлюбі п'ять років, аж поки на зйомках "Містера та місіс Сміт" актор не стрів Анджеліну Джолі.

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