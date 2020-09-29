"Грим-богиня зі стажем": "НеАнгел" Слава показалася в рушниках і розповіла про догляд за обличчям

Співачка Слава Камінська вирішила поділитися зі своїми підписниками порадами, що робити, щоби шкіра була здоровою і гарно виглядала.

Свої головні правила 36-річна артистка оприлюднила в Instagram, проілюструвавши допис своїм "рушниковим луком".

Слава показала, як релаксує в рушниках фото з instagram

"Спати. Здоровий сон = здорове обличчя. Скільки би ви не вкладали грошей та косметики, перше, де відображаються стрес та недосипання - це обличчя. Я примудряюся спати всюди: в автобусах, гримерках, павільйонах, просто привчила себе не марнувати вільний час, якщо можна здрімнути хоча би 20 хвилин", - написала Слава.

Реклама:

"Змивати. Завжди (в будь-якому напівнепритомному (післяконцертному) стані змивати макіяж. Яким би красивим він не був, і яка би втомлена я не повернулася додому (або не додому)", - наголосила співачка.

Як "грим-богиня зі стажем" Слава вточнила: лосьйони для демакіяжу не очищують шкіру.

"Грим-богиня зі стажем" завжди-завжди змиває мейкап перед сном

Іще артистка порадила не забувати про зволоження шкіри. Сама вона робить цю процедуру по кілька разів на день.

"Протирати. Кубиками льоду з ромашкою. Рецепт на випадок апокаліпсису. Від набряків, сірого кольору шкіри та поганого настрою. Заварила звичайну траву, остудила, розлила у форми - і на набряклий день завжди є спецзасіб. Дешево та реально працює. Вранці це ноу-хау дуже бадьорить", - закликала "НеАнгел".

Нагадаємо, торік Слава зробила собі ліпосакцію.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"НеАнгел" Слава показала ніжні ФОТО з ексчоловіком, з яким вони "трансформували кохання"