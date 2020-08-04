"НеАнгел" Слава показала ніжні ФОТО з ексчоловіком, з яким вони "трансформували кохання"

Співачка Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський, які минулого літа розлучилися після 5 років шлюбу, тепер - добрі друзі.

Мама й тато 5-річного Леонарда та 4-річної Лаури заради них лишили в минулому всі образи та незгоди.

І навіть попозували для ніжних фото, якими "НеАнгел" поділилася в мережі.

"Ці фото зробили наші діти. Перше - Леонард, друге - Лаура", - поділилася Слава.

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Едгар зі Славою тепер дружать фото з instagram камінської

"Коли закінчуються стосунки, кохання обов'язково трансформується. І мені дуже боляче спостерігати за парами, чиї розбірки блискавично ламають долі, а діти перетворюються на об'єкт маніпуляцій", - зазначила вона.

"Ми з Едгаром здійснили тривалу та важливу роботу, трансформувавши кохання у дружбу, тотальне взаєморозуміння та теплі, сповнені довіри стосунки двох усвідомлених батьків", - похвалилася артистка.

Едгар та Лаура зробили ніжні фото батьків

Співачка підкреслила, що син і донька отримують достатньо уваги з обох сторін. Із їхнім татом їй "нема чого ділити і, тим більше, мірятися, хто крутіший".

"Ми обоє круті. Нам вдається балансувати при складних графіках та успішно менеджерити вільний від роботи час, проводячи його з Леоном та Лаурою, як разом, так і окремо. Це не суперсила, не щось неземне або аномальне, це - норма. Саме такий підхід я називаю здоровими стосунками. Покласти своє его на поличку, відпустити образи та спрямувати ситуацію на благо дітей", - підсумувала Камінська.

Нагадаємо, і Едгар, і Слава після розриву недовго лишалися без пари.

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