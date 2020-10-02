"Життя починає налагоджуватися після COVID-19": Камалія похвалилася доньками, які вже вирушили до школи

Співачка Камалія, котра разом із родиною перехворіла на коронавірус, поділилася втішною новиною. Їхні з Мохаммадом Захуром доньки, Арабелла та Мірабелла вже повернулися до школи.

Про це артистка повідомила в Facebook.

"Життя поступово починає налагоджуватися після COVID-19. Мої принцеси почали вже ходити до школи. Всім добра", - написала Камалія.

Арабелла та Мірабелла ходять до 2-го класу

Як додала зірка у коментарях, дівчатка провели на самоізоляції навіть не 14 днів, а 25. Нагадаємо, тест на коронавірус в обох 7-річних сестер був негативним. Вочевидь, вони таки перенесли COVID-19, але у легкій формі.

Як відомо, не так пощастило батькові сімейства Мохаммаду Захуру, котрому довелося боротися з тяжкою пневмонією. Піднімалося навіть питання госпіталізації. Чоловік лишався останнім із сім'ї, чий тест продовжував показувати позитивний результат.

Нагадаємо, від самого початку захворювання Камалія виходила в етери та докладно розказувала про свій стан, ділилася рекомендаціями лікарів та закликала всіх дуже серйозно ставитися до цієї хвороби.