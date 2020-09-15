Ураження легень 25%: хвора на COVID-19 Камалія розповіла про пневмонію в Захура та своє самопочуття

Співачка Камалія, котра разом з усією родиною зараз бореться з коронавірусом, продовжує тримати в курсі подій шанувальників.

14-го вересня було проведено КТ, яка показала запалення легень у чоловіка зірки, 65-річного Мохаммада Захура та обох нянь їхніх дітей. Раніше пневмонію виявили в мами артистки, Інни.

"Запалення легень на тлі COVID-19, окрім моєї мами, виявили в Захура з ураженням 25%, і у двох нянь. У однієї 10%, у другої 20%", - написала Камалія в Facebook.

Камалія з сім'єю хворіють на COVID-19 фото з facebook КАМАЛІЇ

Зі слів співачки, на думку лікарів, для неї самої вирішальними будуть наступні кілька днів. Якщо її легені лишаться "чистими", це означатиме, що вона переносить хворобу в порівняно легкій формі.

"...Болить усе тіло, мов струмом пробиває, наче з тебе витягають усі вени та сухожилля, викручує м'язи. Лежати, сидіти, ходити, вес боляче. Сиджу та розгойдуюся на стільці від болю. Ранками паморочиться в голові, шум у вухах протягом усього дня...", - так описувала свій стан Камалія днями.

Артистка зізналася, що їй неприємно зараз показуватися в прямих ефірах, виглядаючи не найкращим чином. Але вона робить це не задля піару, а щоби застерегти людей про небезпеку та підступність вірусу, в який раніше й сама не дуже вірила.

Нагадаємо, разом із батьками та бабусею захворіли і 7-річні двійнята Арабелла та Мірабелла. Щоправда, в Мірабелли тест дав негативний результат, а з симптомів був лише невеличкий кашель.

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