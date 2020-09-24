"Я дуже пригнічена": хвора на COVID-19 Камалія розповіла про погіршання стану Захура і загрозу госпіталізації

Співачка Камалія, яка разом із родиною та домашнім персоналом хворіє на COVID-19, поділилася новинами у своєму Facebook. І новини ці, на жаль, невтішні. 65-річному чоловікові артистки, Мохаммаду Захуру, в якого запалення легень, стало гірше.

КТ показала, що ураження легень Захура становить до 40%. Тоді як десять днів тому було 25%.

"Іде 18-ий день нашої хвороби на COVID-19! Навіть не знаю, що вам сказати! Я дуже пригнічена! Захуру сьогодні стало гірше, їздили в Олександрівську (лікарню), КТ показала до 40% ураження легень! Змінили антибіотики. Якщо не стане краще до п'ятниці, то госпіталізації не уникнути", - поділилася Камалія.

Чоловік Камалії бореться з пневмонією фото з instagram камалії

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Зірка розказала, що обидві няні, в яких також була пневмонія, вже одужали та виписуються з лікарні. А от управляючий опинився в реанімації та перебуває в тяжкому стані.

Вийшовши в прямий ефір, Камалія подекуди не могла стримувати сліз. Вона зізналася, що, хоча і є такою людиною, що завжди "тримається до останнього", нині перебуває в тривожному та депресивному стані.

Нагадаємо, легко перенесли хворобу доньки Камалії та Захура, Арабелла та Мірабелла. Зі слів зіркової мами, в дівчаток були симптоми коронавірусу, але тести двічі показали негативний результат.