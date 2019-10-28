Приходько відсудила 270 тисяч за себе в ролику Порошенка

Співачка Анастасія Приходько святкує нову судову перемогу. Вона виграла в апеляційному суді та отримає грошове відшкодування за те, що її без дозволу зняли для передвиборчого ролика експрезидента Петра Порошенка.

Насті вдалося відсудити в ТОВ "МЕДІА ПРО КОМ`ЮНІКЕЙШНС" майже 270 тисяч гривень.

Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

"Суд визнав можливим стягнути з відповідача на користь позивача компенсацію за порушення авторських прав в розмірі 268 940 грн", - говориться в матеріалах суду.

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Приходько відсудила майже 270 тисяч гривень

Рішення набрало законної сили 8-го жовтня.

Нагадаємо, скандал спалахнув у лютому 2018-го року. Приходько тоді заявила, що тодішій міністр культури Євген Нищук попросив її знятися в "соціальному ролику", який потім виявився частиною передвиборчої кампанії Порошенка.

Анастасія пішла до суду і влітку 2019-го оголосила про свою перемогу, але з обуренням сповістила, що "Порошенко та його команда вирішили подати апеляцію".

Як відомо, Приходько мало не попрощалася назавжди зі сценою заради політики. Вона майже рік пробула членкинею партії Юлії Тимошенко, яку вона вважає "дуже умною".

Фото з Instagram Приходько