Дружину розчленованого репера Картрайта звинуватили в спланованому вбивстві

Убивство репера Енді Картрайта (Олександра Юшка), розчленоване тіло якого в липні було виявлено в петербурзькій квартирі, заздалегідь спланувала та здійнила його дружина Марина Кохал.

До такого висновку дійшов слідчий комітет, повідомляє Meduza.

СК вважає, що Марина заздалегідь спланувала вбивство чоловіка

За даними СК, перед убивством Кохал "придбала в одній із аптек міста медичний препарат, згодом використаний нею для здійснення злочину".

Як писали "Невские новости", мова йде про сильнодіючий препарат для хворих на діабет. Передозування цих ліків призводить до гіпоглікемічної коми.

За даними слідства, в квартирі на момент смерті та розчленування Картрайта була присутня і матір Марини, Олена Кохал. "Фонтанка" пише, що 14-го жовтня її затримали.

Енді Картрайту було 30 років

Як відомо, за версією Марини, її чоловік помер від передозування наркотиками. Вона ж, щоби врятувати коханого від ганьби, взялася розпилювати його тіло. На це в неї пішло чотири дні. Весь цей час у квартирі перебував 2-річний син подружжя.

Нагадаємо, подейкували, що незадовго до своєї смерті Картрайт збирався піти від дружини до іншої жінки.

Фото з Instagram та з сайту StarHit