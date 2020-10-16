Прем'єрка без ліфчика: фото Санни Марін у глянці спричинило в мережі суперечки та флешмоб

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін стала героїнею номеру журналу Trendi. Для одного з кадрів 34-річна жінка позувала в піджаку на голе тіло, і він викликав вельми неоднозначну реакцію в мережі.

Навмисне або ні, але прем'єр-міністерка влаштувала модну провокацію

Інтернет-користувачі поділилися на два табори: одним витівка Марін здається модним конфузом, мовляв, політик, вбраний таким чином, не може розраховувати на серйозне ставлення до себе.

Інші, навпаки, вважають, що прем'єрка таким чином кинула гідний виклик патріархату. Адже ніхто не має права судити про рівень кваліфікації людини по тому, який одяг їй подобається носити.

34-річна Марін - наймолодша прем'єр-міністерка в історії

В Інтернеті навіть запустили флешмоб #iamwithsanna (я з Санною). Жінки та чоловіки під цим хештегом діляться власними фото у схожих вбраннях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Trendi & Lily (@trendimag) 14 Жов 2020 р. о 3:58 PDT

Між іншим, пригадали в мережі й російського президента Володимира Путіна, який полюбляє демонструвати на фото свої голі груди, але це чомусь нікого не бентежить так, як декольте Марін.

Нагадаємо, Санна Марін обіймає посаду прем'єр-міністра вже майже рік. Нещодавно політикиня вийшла заміж.

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