Бред Пітт розійшовся зі своєю заміжньою подружкою - ЗМІ

Подейкують, серце американського актора Бреда Пітта знову вільне. 56-річна кінозірка та його останнє захоплення, модель Ніколь Потуральські більше не разом.

Про це повідомляють джерела Page Six.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Suleman Ali (@suleman4990) 28 Жов 2020 р. о 2:38 PDT

Зі слів інформатора, між Бредом та Ніколь "усе скінчено".

"Це ніколи не було настільки серйозним, як його роздмухували", - додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, про зв'язок Пітта з 27-річною Потуральські стало відомо в серпні, коли парочка разом вирушила на відпочинок до Франції. Подейкували, актор звозив красуню до маєтку, яким володіє навпіл із колишньою дружиною, Анджеліною Джолі.

Красуня Ніколь не надовго полонила серце Бреда Пітта ФОТО З INSTAGRAM

Як відомо, Ніколь заміжня за літнім німецьким ресторатором, який філософськи ставиться до її пригод і не ревнує.

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