Камалія і Захур полетіли до Німеччини перевірятися після коронавірусу

Співачка Камалія разом із чоловіком-багатієм Мохаммадом Захуром вирішили перевірити свій організм після подолання коронавірусу.

Вони полетіли до Німеччини на обстеження і повідомили про це у мережі.

"За наполяганням Захура вилітаю сьогодні в Німеччину, щоб перевірити себе на предмет наслідків корона вірусу, і як з цим боротися в подальшому. По поверненню обов'язково поділюся з вами в моєму наступному ефірі. НЕ хворійте!", - написала співачка.

Дочок, судячи зо всього, залишили в Києві

Як відомо, найсильніше від ковіду дісталося саме Захуру, який перехворів із пневмонією

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