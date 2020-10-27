"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі та його наречена, не менш танцююча модель Шерон Фонсека стали батьками доньки.

Крихітка з'явилася на світ уранці 27-го жовтня та вже дебютувала в татовому Instagram.

Cкоро вони танцюватимуть утрьох! фото з Instagram ваккі

"Вона вже з нами... Ми з Шерон щасливі оголосити, що сьогодні вранці народилася наша донька, Блю Джерусалема. Дякувати Богові, вона здорова, а ми - просто готові любити її більше за власні життя", - написав 53-річний Джанлукка.

Нагадаємо, нещодавно Ваккі та Фонсека провели танцювальну репетицію свого весілля. І під час пологів вони теж танцювали.