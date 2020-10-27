Джанлукка Ваккі та Шерон Фонсека стали батьками й оголосили ім'я маляти

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:10

"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі та його наречена, не менш танцююча модель Шерон Фонсека стали батьками доньки.

Крихітка з'явилася на світ уранці 27-го жовтня та вже дебютувала в татовому Instagram.

 
Cкоро вони танцюватимуть утрьох!
фото з Instagram ваккі

"Вона вже з нами... Ми з Шерон щасливі оголосити, що сьогодні вранці народилася наша донька, Блю Джерусалема. Дякувати Богові, вона здорова, а ми - просто готові любити її більше за власні життя", - написав 53-річний Джанлукка.

Нагадаємо, нещодавно Ваккі та Фонсека провели танцювальну репетицію свого весілля. І під час пологів вони теж танцювали.

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