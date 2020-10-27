Джанлукка Ваккі подякував голій мамі своєї майбутньої доньки та гайнув у танок на пологах. ВІДЕО

"Танцюючий мільйонер" Джанлукка Ваккі та його наречена-модель Шерон Фонсека вже ось-ось стануть батьками донечки.

Народжувати пара вирушила разом, але їхня крихітка на вихід не квапиться. Тож із лікарні 53-річний Джанлукка запостив у Instagram зворушливу присвяту коханій та фото з її фотосесії "ню".

"Тепер я знаю, чому я чекав так довго... У життя був для мене особливий подарунок... ти і наша донька", - написав Джанлукка.

Шерон подарувала Джанлуцці доньку

"Мені бракує слів, щоби висловити це найглибше в моєму житті почуття, і я хочу присвятити цю мить радості та приходу нового життя пам'яті мого батька, який, я певен, зараз глибоко пишається жінкою, яку мені пощастило обрати для того, щоби пройти цей прекрасний шлях. Спасибі, моя Королево, в нашої доньки буде найнеймовірніша мати в світі. Я кохаю тебе", - написав чоловік.

А ще чоловік показав їхній із Шерон "пологовий" танець.

"У пологовій, намагаюся помогти їй вийти назовні... але починаю думати, що вона не хоче мене бачити", - поділився він.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) 26 Жов 2020 р. о 11:24 PDT

Як відомо, в Ваккі від попередніх стосунків є донька Джиневра. Їй 18. Для 25-річної Шерон її дівчинка - первісток.

Фото з Instagram Ваккі та Фонсеки