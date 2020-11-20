73 роки разом: королева Єлизавета і принц Філіп святкують благодатну річницю

94-річна британська королева Єлизавета ІІ та її чоловік, 99-річний герцог Единбурзький, принц Філіп святкують 73-ту річницю шлюбу.

І з цієї нагоди на сторінках королівської родини у соцмережах оприлюднили фото пари.

На світлині, зробленій з нагоди річниці, яку називають благодатною, Єлизавета з Філіпом роздивляються листівку. Її для них зробили правнуки – діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон, Джордж, Шарлотта та Луї.

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Як відомо, шлюб Філіпа з Єлизаветою вважається найтривалішим королівським союзом в історії. Подружжя має 4-х дітей, 8 онуків та 8 правнуків.

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