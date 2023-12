Королеві Єлизаветі 94: архівні фото, цікаві факти та вітання Зеленського

21-го квітня ЇЇ Величність королева Єлизавета ІІ відзначає 94-й день народження.

І з цієї нагоди в офіційному Instagram королівської родини показали архівні фото маленької Єлизавети та повідомили деякі цікаві факти.

Також президент Володимир Зеленський поспішив привітати Єлизавету ІІ у Twitter.

"Від імені всіх українців мені приємно передати теплі привітання Її Величності Королеві у День її народження! Королева - символ мужності, віри та відданості. Бажаю Її Величності та усім британцям міцного здоров’я, гармонії та добробуту", - побажав гарант.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I