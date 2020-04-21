Королеві Єлизаветі 94: архівні фото, цікаві факти та вітання Зеленського

21-го квітня ЇЇ Величність королева Єлизавета ІІ відзначає 94-й день народження.

І з цієї нагоди в офіційному Instagram королівської родини показали архівні фото маленької Єлизавети та повідомили деякі цікаві факти.

Також президент Володимир Зеленський поспішив привітати Єлизавету ІІ у Twitter.

"Від імені всіх українців мені приємно передати теплі привітання Її Величності Королеві у День її народження! Королева - символ мужності, віри та відданості. Бажаю Її Величності та усім британцям міцного здоров’я, гармонії та добробуту", - побажав гарант.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020

Принц Вільям і Кейт Міддлтон теж привітали іменинницю минулорічною фотографією в Instgaram.

Принцеса Єлизавета Йоркська народилася в Лондоні о 2.40 в ніч на 21 квітня 1926-го року. Її похрестили під іменами Єлизавета Александра Марія

На честь прабабусі - королеви Александри... -

...Бабусі - королеви Марії

Та на честь матері - Єлизавети Боуз-Лайон. Принцеса стала першою дитиною герцога і герцогині Йоркських, які пізніше стали королем Георгом VI та королевою Єлизаветою

Принцеса Єлизавета провела дитячі роки у Лондоні та Віндзорі з батьками і молодшою на 4 роки сестрою, принцесою Маргарет

На 6-й день народження жителі Уельсу подарували Єлизаветі маленький коттедж із солом'яним дахом, який встановили у дворі королівського будинку. Той "Маленький будиночок", як його усі називають, і досі там

Принцеса Єлизавета не мала стати королевою, але у 1936-му, коли їй було 10 років, її батько був проголошений королем, і вона опиналася на першому місці у черзі на престол після нього

У 1937-му році Єлизавета була присутня на коронації батьків і потім написала невеличкий звіт цього дня у якості подарунку королю та королеві

"Я подумала, що все це дуже чудесно, і припускаю, що абатство теж (так подумало). Арки та балки угорі оповивав якийсь серпанок дива, коли тата коронували, принаймні мені так здалося", - поділилася враженнями маленька Лілібет

У 1940-му, коли їй було 14, Єлизавета вперше виступила зі своєю публічною промовою у компанії сестри Маргарет. Вона звернулася до дітей Співдружності, багато з яких були евакуйовані через Другу Світову війну

"Кожен із нас знає, що врешті все буде добре, адже Бог піклується про нас і дасть нам перемогу і мир. І коли мир настане, пам'ятайте, що він для нас - дітей сьогодення - щоби ми зробили майбутній світ кращим та щасливішим місцем", - сказала Єлизавета

Нагадаємо, Єлизавета зійшла на престол у віці 25 років. Вона є найстаршим монархом планети та рекордсменом із тривалості правління.

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