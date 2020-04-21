Королеві Єлизаветі 94: архівні фото, цікаві факти та вітання Зеленського
21-го квітня ЇЇ Величність королева Єлизавета ІІ відзначає 94-й день народження.
І з цієї нагоди в офіційному Instagram королівської родини показали архівні фото маленької Єлизавети та повідомили деякі цікаві факти.
Також президент Володимир Зеленський поспішив привітати Єлизавету ІІ у Twitter.
"Від імені всіх українців мені приємно передати теплі привітання Її Величності Королеві у День її народження! Королева - символ мужності, віри та відданості. Бажаю Її Величності та усім британцям міцного здоров’я, гармонії та добробуту", - побажав гарант.
On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020
Принц Вільям і Кейт Міддлтон теж привітали іменинницю минулорічною фотографією в Instgaram.
Нагадаємо, Єлизавета зійшла на престол у віці 25 років. Вона є найстаршим монархом планети та рекордсменом із тривалості правління.
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Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. In this private footage from the @royalcollectiontrust, we see The Queen (then Princess Elizabeth) playing with her family, including her younger sister Princess Margaret. Head of the Commonwealth, Head of the Armed Forces, Head of State in 16 countries and the longest reigning Monarch in British History. Wife, mother, grandmother and great-grandmother. Happy birthday, Your Majesty! To those of you also celebrating your birthdays today at home, with or without your loved ones - we send you many happy returns. Visit our highlight to learn more about The Queen’s childhood.
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