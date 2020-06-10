Герцог Единбурзький святкує 99-річчя: палац вітає чоловіка королеви Єлизавети ФОТО

10-го червня чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принц Філіп, герцог Единбурзький святкує день народження. Йому виповнилося 99 років.

Іменинника, якого, на жаль, у цей день не зможуть обійняти діти, онуки та правнуки, палац привітав архівними та свіжими фото.

Філіп та Єлизавета попозували у дворі Віндзорського палацу, де вже кілька місяців перебувають на самоізоляції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 9 Июн 2020 в 2:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 10 Июн 2020 в 1:26 PDT

Дописи з привітаннями вже з'явилися в офіційних акаунтах королівської родини, принца Чарльза з дружиною та принца Вільяма і його сім'ї. Принц Гаррі поки що діда - принаймні, формально - не вітав.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse) 10 Июн 2020 в 12:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) 9 Июн 2020 в 11:28 PDT

Нагадаємо, в 2017-му році Філіп вийшов на пенсію і тепер украй рідко бере участь у якихось офіційних заходах королівської родини.

Як відомо, майбутня королева Великої Британії закохалася в сина грецького принца-вигнанця, коли їй було 13 років. В 1947-му пара одружилася.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily) 20 Ноя 2019 в 1:57 PST

"Він, дуже просто, був і є моєю силою всі ці роки", - так неодноразово казала про Філіпа Єлизавета.

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