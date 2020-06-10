Герцог Единбурзький святкує 99-річчя: палац вітає чоловіка королеви Єлизавети ФОТО
10-го червня чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, принц Філіп, герцог Единбурзький святкує день народження. Йому виповнилося 99 років.
Іменинника, якого, на жаль, у цей день не зможуть обійняти діти, онуки та правнуки, палац привітав архівними та свіжими фото.
Філіп та Єлизавета попозували у дворі Віндзорського палацу, де вже кілька місяців перебувають на самоізоляції.
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Дописи з привітаннями вже з'явилися в офіційних акаунтах королівської родини, принца Чарльза з дружиною та принца Вільяма і його сім'ї. Принц Гаррі поки що діда - принаймні, формально - не вітав.
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Нагадаємо, в 2017-му році Філіп вийшов на пенсію і тепер украй рідко бере участь у якихось офіційних заходах королівської родини.
Як відомо, майбутня королева Великої Британії закохалася в сина грецького принца-вигнанця, коли їй було 13 років. В 1947-му пара одружилася.
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"Він, дуже просто, був і є моєю силою всі ці роки", - так неодноразово казала про Філіпа Єлизавета.
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