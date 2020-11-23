"Усім серцем із тобою": Бадоєва привітала чоловіка з річницею та нагадала, чим він її бісить

Телеведуча Жанна Бадоєва та її третій чоловік Василь Мельничин одружені вже шість років. А п'ять років тому вони відгуляли красиве весілля на Сардинії, яке стало подарунком від другого чоловіка зірки, Алана Бадоєва.

Із нагоди романтичної річниці своєму чинному супутникові життя 44-річна Жанна присвятила допис у Instagram.

Жанна втретє вийшла заміж у 2014-му році фото з instagram бадоєвої

"Мій учорашній день у леопардовій сукні на перетині екватора був не менш насиченим, ніж 5 років тому в білому платті з пір'ям! І всім серцем я вчора в леопардовій сукні була з тобою, як і тоді, 5 років тому, в білій!", - запевнила Василя Жанна.

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А так було 5 років тому

"Швидко час промайнув, нічого не змінилося, хоча ні, змінилося, ти за всі ці роки так і не зміг зробити нормальне світло в ванній... бісить ) І це не залежить від кольору моєї сукні", - додала вона.

Нагадаємо, спільних дітей Жанна і Василь заводити не планують. Бадоєва вважає це стереотипом.

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