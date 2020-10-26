Бадоєва: Те, що ти обов'язково мусиш народити чоловіку дитину - стереотип

Телеведуча Жанна Бадоєва вважає стереотипом те, що жінка, виходячи заміж, неодмінно мусить подарувати чоловікові дитину. Хоча 44-річна зірка все ж не виключає, що стане багатодітною мамою.

Утретє заміжня Жанна всі свої шлюби вважає щасливими.

Про це вона розказала "Собеседнику".

Жанна Бадоєва тричі виходила заміж, і всі три шлюби вважає щасливими фото з instagram бадоєвої

"Я була щаслива в усіх шлюбах, просто стосунки себе вичерпали. З кожним із попередніх чоловіків я чудово спілкуюся. Перший чоловік, наприклад, днями додав мене в друзі в соціальних мережах. Звісно, я кожному з них вдячна за прекрасні роки спільного життя, зокрема за те, що терпіли мене. Дай їм Бог здоров'я", - поділилася ексдружина Алана Бадоєва.

Нинішній чоловік Жанни, Василь Мельничин поділяє її погляди щодо дітонародження і на появі спільного нащадка не наполягає.

44-річна телеведуча не вважає, що жінка мусить народжувати

"...У мене вже є двоє дітей. Я настільки реалізована як мама, що в мене просто немає такої потреби. Це питання все-таки не ми вирішуємо. Але якщо так станеться, то добре", - зазначила жінка.

"Те, що ти обов'язково мусиш народити чоловіку дитину - це стереотип. У мого чоловіка немає своїх дітей. Але він вважає так само, як і я, тому що вільний від стереотипів. Він виховує моїх дітей, у нього три собаки, робота і купа інших справ - йому вистачає в житті руху", - запевнила Бадоєва.

У Жанни з Василем є троє пухнастих "малюків"

Нагадаємо, красиве італійське весілля для Жанни та Василя влаштував сам Алан. Режисер називає себе "фанатом" колишньої дружини, якій дуже вдячний за сина Бориса і доньку Лоліту.

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