"Втомилася від постійного страху": Єфросиніна розказала, як почувається в останні дні літа

"Про що я думаю в останні дні літа?", - запитала себе телеведуча Маша Єфросиніна і вілповіла відвертим і дещо сумним дописом у Instagram.

"Про те, що, не зрозуміла, чи було воно. Ну, ось те літо, в класичному його розумінні - з відпочинком, облізлим носом і підсмаженою на сонці дупою, з вечірками через день, спонтанними польотами і валізами, в яких валяються в'єтнамками в піску з минулого літа", - продовжила думку Маша.

Маша засумувала наприкінці літа

"Не було ні весни, ні літа... були півроку зовсім-абсолютно- нескінченно нової реальності. З шоком і болем від новин, з прийняттям ситуації, з відчуттям найпотужнішою близькості з рідними і усвідомленням крихкості всіх планів… А ще з неймовірно вірою, що все налагодиться. Ось я прокинусь одного ранку, відкрию новини, а там раз, і все у всіх добре", - написала телезірка.

А на самому початку карантину Єфросиніна ділилася рецептами, як захистити себе від потоку негативу навколо

"Сьогодні всередині я відчуваю втому від постійного страху - я ніколи в своєму житті не проводила стільки часу з відчуттям, що треба побоюватися: обіймів, поцілунків, дверних ручок, піти на ювілей до рідної людини, замовити їжу в ресторані і відмовитися від неї, бачачи , що кур'єр без маски і рукавичок…".

"Ще півроку тому навіть в галюцинаціях мені б не примарилося, що можна зустрітися з подругою на вечерю і закінчити її НЕ спустошеною пляшкою Піно Гріджіо, а спільним походом здати ПЛР "про всяк випадок", - пожалілася Марія.

Зате у Маші під час карантину, мабуть, з'явилося більше часу на експерименти в сексі

"Стали хворіти друзі і знайомі ... І мене бісить почуття, що в першу чергу ти думаєш ні про те, що терміново привезти їм з ліків і фруктів, а коли, бляха, ти контактував з ними... Бісить! Так не було, так не повинно бути ..." - на такий сумній ноті Єфросиніна закінчила свої роздуми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Авг 2020 в 11:41 PDT

Фото з Instagram

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