Єфросиніна, Дурнєв і Джамала поприбирали сміття на екопікніку alyona alyona

10-го вересня реперка alyona alyona влаштувала у столичному Гідропарку екопікнік у рамках руху #УкраїнаБезСміття та покликала на нього своїх відомих друзів.

Крім того, артистка там само презентувала нову відеороботу "Сумно", де знялася журналістка Анастасія Лугова, яку понад місяць тому жорстоко побили і ледь не зґвалтували у потязі Маріуполь-Київ.

Як пише JetSetter.ua, під час заходу відбулася лекція про важливість свідомого ставлення до сміття, а також прибирання території, в якому брали участь Джамала, Сабіна Місіна, Олексій Дурнєв, Jerry Hail та інші селебріті.

alyona alyona вирішила на одному заході підняти одразу дві важливі і болючі теми - сміття та насилля

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Настя Лугова стала головною героїнею відео реперки, яка закликає не мовчати про насильство

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Маша Єфросиніна уже давно займається темою насилля в Україні та допомагає жінкам, які його зазнали

Співзасновниця "Oh My Look!" Сабіна Мусіна теж долучилася до ініціативи alyona alyona

Навіть мама 2-місячного сина Джамала знайшла час і поприбирала сміття у Гідропарку

Співачка Jerry Heil давно переймається проблемою сміття та екологічності

Олексій Дурнєв

Колишня дівчина Віталія Козловського, телеведуча і блогерка Раміна Есхакзай

Фото JetSetter.ua