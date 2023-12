Єфросиніна, Дурнєв і Джамала поприбирали сміття на екопікніку alyona alyona

10-го вересня реперка alyona alyona влаштувала у столичному Гідропарку екопікнік у рамках руху #УкраїнаБезСміття та покликала на нього своїх відомих друзів.

Крім того, артистка там само презентувала нову відеороботу "Сумно", де знялася журналістка Анастасія Лугова, яку понад місяць тому жорстоко побили і ледь не зґвалтували у потязі Маріуполь-Київ.

Як пише JetSetter.ua, під час заходу відбулася лекція про важливість свідомого ставлення до сміття, а також прибирання території, в якому брали участь Джамала, Сабіна Місіна, Олексій Дурнєв, Jerry Hail та інші селебріті.

Співзасновниця "Oh My Look!" Сабіна Мусіна теж долучилася до ініціативи alyona alyona