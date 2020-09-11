Єфросиніна, Дурнєв і Джамала поприбирали сміття на екопікніку alyona alyona
11 вересня 2020, 09:18
10-го вересня реперка alyona alyona влаштувала у столичному Гідропарку екопікнік у рамках руху #УкраїнаБезСміття та покликала на нього своїх відомих друзів.
Крім того, артистка там само презентувала нову відеороботу "Сумно", де знялася журналістка Анастасія Лугова, яку понад місяць тому жорстоко побили і ледь не зґвалтували у потязі Маріуполь-Київ.
Як пише JetSetter.ua, під час заходу відбулася лекція про важливість свідомого ставлення до сміття, а також прибирання території, в якому брали участь Джамала, Сабіна Місіна, Олексій Дурнєв, Jerry Hail та інші селебріті.
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Фото JetSetter.ua
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