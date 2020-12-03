Лопес зізналася, що вже двічі скасовувала своє весілля з Родрігесом

Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес заручилася з бейсболістом Алексом Родрігесом півтора роки тому, але весіллям поки що й не пахне. Виявляється, пара вже двічі скасовувала своє свято.

Про це Джей Ло розповіла "Access Hollywood", пише Page Six.

До слова, ще днями 51-річна зірка дала відповідь на питання, яке давно хвилює її фанів: чи коле вона ботокс.

"... Нам довелося скасувати весілля... через COVID, через карантин. Насправді ми вже двічі це робили, цього люди не знають", - зізналася Лопес, не пояснивши причини другого скасування.

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"Ми вирішили ненадовго відпустити цю тему, і я не знаю, як ми вчинимо, ми говоримо про маленьке (весілля), про велике...", - поділилася зірка.

"Нема поспіху, нам добре, все класно, і це станеться тоді, коли буде слушний час. Я відчуваю, що це зараз не є головним пріоритетом, піти і влаштувати велике весілля просто зараз, сенс життя не в цьому", - додала Дженніфер.

Поки через карантинні обмеження в Лопес не виходить давати великі концерти, вона не сидить склавши руки. Зірка випускає іменну лінію доглядової косметики, яка продаватиметься вже з січня. Джей Ло запевняє: саме завдяки правильному догляду її обличчя має такий юний вигляд, і ботокс тут ні до чого.

Дженніфер 51 рік фото з instagram

"Я справжня. До цього дня я жодного разу не колола ботокс", - заявила артистка.

"Я не з таких людей. Я нічого не маю проти тих, хто це робить, але це просто не моє. Я більше по натуральному підходу до догляду за шкірою", - зазначила вона.

Зі слів Лопес, вона вже багато років використовує в своєму догляді оливкову олію, "бо вона справді працює", не забуває про зволоження шкіри та захист від ультрафіолету.

Нагадаємо, Дженніфер уникає алкоголю та кофеїну.

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