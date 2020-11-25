Мільйон лайків: 51-річна Лопес показалася голяка в тізері до нового ВІДЕО
Середа, 25 листопада 2020, 10:00
Американська співачка та актриса Дженніфер Лопес готується вразити глядача своєю нав'янучою красою в новому відеокліпі.
У тізері, що складається з низки фото, зроблених Маркусом Пігготтом та Мертом Аласом, 51-річна зірка постає в чому мати народила.
Судячи з хештегу, нова композиція Джей Ло має назву "In The Morning" ("Уранці").
За якісь пів доби допис артистки набрав понад мільйон уподобань.
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Нагадаємо, Дженніфер - фанатка спорту і колись навіть брала участь у тріатлоні. Зірка старається багато спати і пити багато води, а ще захищати свою шкіру від ультрафіолету й правильно харчуватися.
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