Декольтована Бужинська в чоботях розказала, що жінці треба для щастя

Співачка Катерина Бужинська поділилася власною формулою жіночого щастя, а ще черговим своїм ефектним луком.

Допис із кількома фото вона розмістила в Instagram.

"Що потрібно жінці знати, щоби бути щасливою? 1. Що вона кохана. 2. Вона - вродлива. 3. Мати своє "гніздечко", сім'ю, діток. 4. Востребуваність у професії, улюблена робота. 5. Приємне коло спілкування", - перелічила Бужинська.

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Співачка вважає, що жінці для щастя неодмінно треба "гніздечка" і діток

А ви згодні з Катериною?

Нагадаємо, багатодітна мама Катя віднедавна більше не ховає від широкого загалу личка своїх 3-річних двійнят, Катрусі й Дмитрика. За їхнього тата, болгарського бізнесмена Дімітара Стойчева зірка вийшла у 2014-му, і їй із ним "хочеться літати".

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