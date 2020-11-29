"Оптимістка і справжня жінка" Бужинська показалася в мінісукні зі сміливим декольте
Співачка Катерина Бужинська, яка не так давно говорила, що в ідеалі декольте має бути єдиним "оголеним моментом" луку, вирішила відступити від свого правила. Інакше як би всі змогли одночасно помилуватися і її пишним бюстом, і стрункими ногами.
У сміливій сукенці зірка попозувала для свого Instagram.
"Дівчатонька, які прогнози? Де зустрічатимемо Новий рік? На сцені? В ресторані? Або у піжамі вдома (якщо всіх закриють через епідемію). Я, як оптимістка і справжня жінка, новорічне плаття все одно готую", - поділилася Катя.
Нагадаємо, в серпні Бужинська відсвяткувала 41-річчя в пишній зефірній сукні.
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