"Оптимістка і справжня жінка" Бужинська показалася в мінісукні зі сміливим декольте

Співачка Катерина Бужинська, яка не так давно говорила, що в ідеалі декольте має бути єдиним "оголеним моментом" луку, вирішила відступити від свого правила. Інакше як би всі змогли одночасно помилуватися і її пишним бюстом, і стрункими ногами.

У сміливій сукенці зірка попозувала для свого Instagram.

Катерина та її маленька чорна сукня фото з instagram бужинської

"Дівчатонька, які прогнози? Де зустрічатимемо Новий рік? На сцені? В ресторані? Або у піжамі вдома (якщо всіх закриють через епідемію). Я, як оптимістка і справжня жінка, новорічне плаття все одно готую", - поділилася Катя.

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Співачка вже підготувала новорічне вбрання. А ви?

Нагадаємо, в серпні Бужинська відсвяткувала 41-річчя в пишній зефірній сукні.

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