Лорак коло ялинки офіційно представила нового члена своєї сім'ї
Вівторок, 5 січня 2021, 11:22
У родині співачки Ані Лорак поповнення: 42-річна зірка та її донька Софія взяли собі цуценя. Обрали вони песика модної породи мальтіпу.
Кароліна представила його в Instagram.
"Знайомтеся, це - Тоша! Саме таке ім'я дала моя донька Софія нашому новому члену сім'ї!", - написала вона.
Як відомо, це вже не перший собачка в житті Софійки. Кілька років тому, коли Лорак іще жила в шлюбі з батьком дівчинки Муратом, вони завели пса породи акіта-іну, якого назвали Чебурашкою. Але після розлучення пари собака лишився чоловікові.
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