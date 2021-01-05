Лорак коло ялинки офіційно представила нового члена своєї сім'ї

У родині співачки Ані Лорак поповнення: 42-річна зірка та її донька Софія взяли собі цуценя. Обрали вони песика модної породи мальтіпу.

Кароліна представила його в Instagram.

Ані Лорак стала собаковласницею фото з instagram лорак

"Знайомтеся, це - Тоша! Саме таке ім'я дала моя донька Софія нашому новому члену сім'ї!", - написала вона.

Пухнастик Тоша - новий член зіркової родини

Як відомо, це вже не перший собачка в житті Софійки. Кілька років тому, коли Лорак іще жила в шлюбі з батьком дівчинки Муратом, вони завели пса породи акіта-іну, якого назвали Чебурашкою. Але після розлучення пари собака лишився чоловікові.

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