Лорак у розкішній сукні посвітила стегном на сходах. ФОТО
21 грудня 2020, 10:11
Співачка Ані Лорак у пошуках новорічного настрою запостила в Instagram кілька фото себе в ошатній блискучій сукні з високим розрізом.
Позуючи на сходах, зірка засвітила голе стегно та занадто серйозне, як для такого вбрання, обличчя.
"Скоро Новий рік! Де брати новорічний настрій?", - написала Кароліна.
"Дивитися у дзеркало", - порадили зірці фанати.
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