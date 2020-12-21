Лорак у розкішній сукні посвітила стегном на сходах. ФОТО

Понеділок, 21 грудня 2020, 10:11

Співачка Ані Лорак у пошуках новорічного настрою запостила в Instagram кілька фото себе в ошатній блискучій сукні з високим розрізом.

Позуючи на сходах, зірка засвітила голе стегно та занадто серйозне, як для такого вбрання, обличчя.

"Скоро Новий рік! Де брати новорічний настрій?", - написала Кароліна.

"Дивитися у дзеркало", - порадили зірці фанати.

 
Нещодавно Ані закликала дівчат фарбувати вії, а тепер ось шукає новорічний настрій на сходах 
 
 
Місяць тому Кароліна хвалилася фотосесією в хутрі 

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