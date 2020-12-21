Лорак у розкішній сукні посвітила стегном на сходах. ФОТО

Співачка Ані Лорак у пошуках новорічного настрою запостила в Instagram кілька фото себе в ошатній блискучій сукні з високим розрізом.

Позуючи на сходах, зірка засвітила голе стегно та занадто серйозне, як для такого вбрання, обличчя.

"Скоро Новий рік! Де брати новорічний настрій?", - написала Кароліна.

"Дивитися у дзеркало", - порадили зірці фанати.

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Нещодавно Ані закликала дівчат фарбувати вії , а тепер ось шукає новорічний настрій на сходах

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