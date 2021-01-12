Коля, млинці та собака на столі: російські пропагандисти попіарили Лукашенка

12 січня 2021, 15:37

Днями на телеканалі "Россия 1" вийшло велике інтерв’ю із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком. Бесіду вела телеведуча Наіля Аскер-заде, відома своїм зв’язком із головою держбанку Росії Андрієм Костіним.

У російських соцмережах це інтерв’ю розкритикували, а ту частину, де Лукашенко з молодшим сином Миколою та песиком їсть млинці з салом і розповідає про життя, назвали невдалою спробою "олюднити" диктатора.

Зате в Instagram Наілі купа фото з обома Лукашенками. Вона навіть на хокей з ними сходила.

 
Наіля написала, що цілий рік домовлялася про інтерв'ю з Лукашенком
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Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

 
З 16-річним Колею ведуча теж селфі запилила
 
Улюбленець Лукашенка під час інтерв'ю був поруч
 
Білоруський "президент" зізнався, що млинці їсть нечасто, але любить з салом
 
Таке враження, що у Білорусі нічого жахливого останні півроку і не відбувалося
 
На відео показали усіх синів Лукашенка: старшого Віктора, середнього Дмитра та молодшого, найвідомішого у ЗМІ Миколу

Після великої кількості хейту під постами з Лукашенком в Instagram, Наіля обмежила можливість коментувати їх.

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