Коля, млинці та собака на столі: російські пропагандисти попіарили Лукашенка

Днями на телеканалі "Россия 1" вийшло велике інтерв’ю із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком. Бесіду вела телеведуча Наіля Аскер-заде, відома своїм зв’язком із головою держбанку Росії Андрієм Костіним.

У російських соцмережах це інтерв’ю розкритикували, а ту частину, де Лукашенко з молодшим сином Миколою та песиком їсть млинці з салом і розповідає про життя, назвали невдалою спробою "олюднити" диктатора.

Зате в Instagram Наілі купа фото з обома Лукашенками. Вона навіть на хокей з ними сходила.

Наіля написала, що цілий рік домовлялася про інтерв'ю з Лукашенком

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наиля Аскер-заде (@nailya_askerzade)

З 16-річним Колею ведуча теж селфі запилила

Улюбленець Лукашенка під час інтерв'ю був поруч

Білоруський "президент" зізнався, що млинці їсть нечасто, але любить з салом

Таке враження, що у Білорусі нічого жахливого останні півроку і не відбувалося

На відео показали усіх синів Лукашенка: старшого Віктора, середнього Дмитра та молодшого, найвідомішого у ЗМІ Миколу

Після великої кількості хейту під постами з Лукашенком в Instagram, Наіля обмежила можливість коментувати їх.

Наиля Аскер-Заде пожаловалась на травлю в сети после интервью с Лукашенко.



Во-первых, ничего общего с журналистикой Наиля не имеет.



А во-вторых, на что она вообще рассчитывала после такой подхалимской беседы с людоедом?? — Right Now (@R1ght_Now) January 12, 2021

У кого есть Инстаграм, спросите у Аскер заде - понравились-ли ей драники с кровью? — Плейшнер (@Golovopop) January 11, 2021

«Наиля Аскер-Заде взяла интервью у Лукашенко. Он прокатил ее на «Мерседесе», сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном». А мог бы расстрелять резиновыми пулями, изнасиловать резиновой дубинкой и неделю держать в переполненной камере в «Окрестино» без еды и воды. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) January 12, 2021

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