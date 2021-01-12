Коля, млинці та собака на столі: російські пропагандисти попіарили Лукашенка
Днями на телеканалі "Россия 1" вийшло велике інтерв’ю із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком. Бесіду вела телеведуча Наіля Аскер-заде, відома своїм зв’язком із головою держбанку Росії Андрієм Костіним.
У російських соцмережах це інтерв’ю розкритикували, а ту частину, де Лукашенко з молодшим сином Миколою та песиком їсть млинці з салом і розповідає про життя, назвали невдалою спробою "олюднити" диктатора.
Зате в Instagram Наілі купа фото з обома Лукашенками. Вона навіть на хокей з ними сходила.
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Після великої кількості хейту під постами з Лукашенком в Instagram, Наіля обмежила можливість коментувати їх.
Наиля Аскер-Заде пожаловалась на травлю в сети после интервью с Лукашенко.— Right Now (@R1ght_Now) January 12, 2021
Во-первых, ничего общего с журналистикой Наиля не имеет.
А во-вторых, на что она вообще рассчитывала после такой подхалимской беседы с людоедом??
У кого есть Инстаграм, спросите у Аскер заде - понравились-ли ей драники с кровью?— Плейшнер (@Golovopop) January 11, 2021
«Наиля Аскер-Заде взяла интервью у Лукашенко. Он прокатил ее на «Мерседесе», сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном». А мог бы расстрелять резиновыми пулями, изнасиловать резиновой дубинкой и неделю держать в переполненной камере в «Окрестино» без еды и воды.— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) January 12, 2021
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