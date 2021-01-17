Єфросиніна в пуховику і хустці відповіла на вихваляння Каменських із Мальдів
17 січня 2021, 10:44
Коли надворі так холодно, як оце останніми днями, то ще дужче хочеться помінятися місцями зі співачкою Настею Каменських, яка зараз відпочиває на Мальдівах.
Не відмовилася б від цього, схоже, і телеведуча Маша Єфросиніна.
Одягнена мов капуста й серед снігу, зірка зняла відеовідповідь Насті.
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Нагадаємо, на Мальдівах зараз гріються Дмитро Монатік та Оля Полякова з родинами, а ще продюсерка Ірина Горова з нащадками.
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