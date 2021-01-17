Єфросиніна в пуховику і хустці відповіла на вихваляння Каменських із Мальдів

Коли надворі так холодно, як оце останніми днями, то ще дужче хочеться помінятися місцями зі співачкою Настею Каменських, яка зараз відпочиває на Мальдівах.

Не відмовилася б від цього, схоже, і телеведуча Маша Єфросиніна.

А хтось зараз гріється на мальдівському пляжі...

Одягнена мов капуста й серед снігу, зірка зняла відеовідповідь Насті.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Нагадаємо, на Мальдівах зараз гріються Дмитро Монатік та Оля Полякова з родинами, а ще продюсерка Ірина Горова з нащадками.