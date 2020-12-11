Єфросиніна розповіла, як свариться з чоловіком: Полярні темпераменти

Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв одружені вже багато років і, як і будь-яке подружжя, інколи сваряться. Основна проблема - це "полярні темпераменти" пари.

Як вони з Тимуром пережили період "тотального непорозуміння", і хто першим іде миритися, зірка розказала в шоу "Хто зверху?".

"Сварки відбуваються по-різному. Вплинули чи то 18 прожитих разом років, чи то розуміння того, що марно витрачений на надування щік час – це повна маячня, але сварки в нас не затягуються. Мені здається, що наші розмови змінили вектор у сторону мудрості", - поділилася Єфросиніна.

Маша з Тимуром навчилися не марнувати зайвий час на сварки фото з instagram єфросиніної

Зі слів телеведучої, в них із чоловіком є золоте правило: не лягати спати, не помирившись.

"Але ми звичайні нормальні люди. Якщо не виходить ось так просто до вечора чмокнути одне одного в лоба і сказати "та й чорт з ним, забули", то, звісно, засипаємо. Основний камінь спотикання у нас – це абсолютно полярні темпераменти. Його неймовірний спокій виводить мене з себе, а моя неймовірна емоційність – як здута куля, б'ється об усі стіни", - пояснила вона.

Миритися до Тимура першою Маша йде приблизно в 45% випадків.

"Усе залежить від того, яка сварка, і хто не правий, звісно ж. Тут у нас без особливих сюрпризів. Зазвичай ми обоє точно розуміємо власну неправоту, в моменті її не визнаємо, але в процесі чітко усвідомлюємо. Єдина різниця між нами – коли я йду на примирення, то роблю це дуже емоційно, як і сварюся, і лаюся. А Тимур у стані власної неправоти через кілька годин або до вечора приходить, як нічого й не було. Це страшенно бісить, але й заспокоює, бо розумієш, що сварка себе вичерпала, - зізналася зірка.

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Миритися телеведучій допомагає її прямолінійність, яка особливо проявилася в останні роки.

"Я вмію сформулювати те, що думаю, вмію визнати свою неправоту дуже коректно і чітко, вмію просто попросити пробачення. Зі мною миритися і сваритися досить зрозуміло. Ви ніколи не будете думати, що щось не до кінця зрозуміли або не усвідомили, що я мала на увазі. Завжди кажу прямо, чітко. А з чоловіком останнім часом ми сваримося вкрай рідко", - зазначила вона.

Частіше миритися першим іде чоловік

"Наш пік припав на мою другу вагітність. Мені здається, що в мене був якийсь гормональний збій – я весь час плакала, мала до нього претензії на рівному місці. Пам'ятаю, у нас був навіть період тотального нерозуміння. Я в чорному бачила біле, а в білому – чорне. І Тимуру ніхто з "пташиної" мови вагітної жінки це не переклав. Тоді включилися мої подруги. Вони просто говорили, що потрібно мовчки обійняти, купити букет квітів. Слід віддати йому належне – він слухався, – поділилася Маша.

Нагадаємо, в 2013-му році, коли в Єфросиніної та Хромаєва була лише донька Нана, парі приписували розлучення. На щастя, все обійшлося, і в 2014-му народився їхній син Олександр.

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