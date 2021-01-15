Ще більше тіла: Полякова покрутилася в купальнику з різних ракурсів

П'ятниця, 15 січня 2021, 14:02

Співачка Оля Полякова не втомлюється демонструвати у мережі своє тіло з різних боків.

І відпочинок на Мальдівах лише сприяє бажанню зірки показати свої спокусливі форми в купальнику.

І судячи з того, на чому Полякова акцентує у своїх сторі, найбільше вона пишається своєю дупцею.

 
Олю, скільки можна вже?!
 
Усі давно знають, яка в тебе попа! 
 
Для тих, хто ще не бачив, то ось
 
 

До речі, за кілька днів на канікулах Оля вже встигла набрати 2 кілограми. І одразу ж про це повідомила в Instagram.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Нагадаємо, на Мальдівах нині також відпочивають Монатіки, Каменських із Потапом, Добкіна та Фреймут. 


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