Федишин у дивній позі завмерла в вікні авта і вдала з себе сніжинку

Понеділок, 18 січня 2021, 18:01

Схоже, сніг та морозець навіяли грайливий настрій співачці Ірині Федишин. Повертаючись додому після відпочинку в Буковелі, зірка наробила фотографій для свого Instagram.

Для однієї з них Іра чомусь наполовину вилізла з вікна автівки.

 
Сподіваймося, що акробатичний трюк Ірина виконувала не під час руху машини
фото з instagram федишин 

У білому комбінезоні співачка нагадала самій собі сніжинку.

 
"Сніжинка", - ліконічно підписала Федишин
 
 

Нагадаємо, Федишин вважає, що жінка має бути поступливою та приймати "авторитетність" свого чоловіка.

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