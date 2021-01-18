Федишин у дивній позі завмерла в вікні авта і вдала з себе сніжинку

Схоже, сніг та морозець навіяли грайливий настрій співачці Ірині Федишин. Повертаючись додому після відпочинку в Буковелі, зірка наробила фотографій для свого Instagram.

Для однієї з них Іра чомусь наполовину вилізла з вікна автівки.

Сподіваймося, що акробатичний трюк Ірина виконувала не під час руху машини фото з instagram федишин

У білому комбінезоні співачка нагадала самій собі сніжинку.

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"Сніжинка", - ліконічно підписала Федишин

Нагадаємо, Федишин вважає, що жінка має бути поступливою та приймати "авторитетність" свого чоловіка.

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