Федишин у дивній позі завмерла в вікні авта і вдала з себе сніжинку
Понеділок, 18 січня 2021, 18:01
Схоже, сніг та морозець навіяли грайливий настрій співачці Ірині Федишин. Повертаючись додому після відпочинку в Буковелі, зірка наробила фотографій для свого Instagram.
Для однієї з них Іра чомусь наполовину вилізла з вікна автівки.
У білому комбінезоні співачка нагадала самій собі сніжинку.
Нагадаємо, Федишин вважає, що жінка має бути поступливою та приймати "авторитетність" свого чоловіка.
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