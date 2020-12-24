Пончики та мариновані грибочки: Федишин із голим животом розповіла про різдвяні традиції

Співачка Ірина Федишин каже, що Різдво – її улюблене свято.

Цього дня вона разом із родиною готує святковий стіл та обов’язково колядує.

"Атмосфера, яка панує в цей день — особлива і неповторна. Неймовірне відчуття затишку, добра і любові. Я завжди у ці дні з родиною. Ми разом готуємо святкові страви. Обов’язково кутя, мак, який труть діти, пончики та мариновані, заготовлені з літа, білі грибочки", - розказала артистка виданню Viva!.

"Для мене зима - дуже настроєвий час, і часто це дуже хороші спогади з дитинства☃️", - поділилася Іра в Instagram

"Дуже любимо колядувати з родиною. Обов’язково навчаю своїх діток колядок та різдвяних віншувань, а потім ходимо разом по сусідах з колядою. Тому зима для мене не така вже й холодна", - зауважила Ірина.

Федишин і про Різдво розказала, і пласким животом посвітила

"Окрім того, я дуже люблю кататися на лижах і милуватися засніженими ялинками. А ще я багато гастролюю і колядую разом зі своїми прихильниками. На жаль, цього року поколядувати на концертах через пандемію не вийде", - обурилася співачка.

"Ця зима особлива для кожного. Головне — сконцентрувати свою увагу на радості, які несуть нам різдвяні свята, радіти кожній хвилині та дарувати тепло людям, які нас оточують. Нехай кожне серце буде сповнене любов’ю та добром", - побажала Федишин.

Ірина любить на фото вихвалятися своїми стрункими ніжками

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