Пончики та мариновані грибочки: Федишин із голим животом розповіла про різдвяні традиції
Співачка Ірина Федишин каже, що Різдво – її улюблене свято.
Цього дня вона разом із родиною готує святковий стіл та обов’язково колядує.
"Атмосфера, яка панує в цей день — особлива і неповторна. Неймовірне відчуття затишку, добра і любові. Я завжди у ці дні з родиною. Ми разом готуємо святкові страви. Обов’язково кутя, мак, який труть діти, пончики та мариновані, заготовлені з літа, білі грибочки", - розказала артистка виданню Viva!.
"Дуже любимо колядувати з родиною. Обов’язково навчаю своїх діток колядок та різдвяних віншувань, а потім ходимо разом по сусідах з колядою. Тому зима для мене не така вже й холодна", - зауважила Ірина.
"Окрім того, я дуже люблю кататися на лижах і милуватися засніженими ялинками. А ще я багато гастролюю і колядую разом зі своїми прихильниками. На жаль, цього року поколядувати на концертах через пандемію не вийде", - обурилася співачка.
"Ця зима особлива для кожного. Головне — сконцентрувати свою увагу на радості, які несуть нам різдвяні свята, радіти кожній хвилині та дарувати тепло людям, які нас оточують. Нехай кожне серце буде сповнене любов’ю та добром", - побажала Федишин.
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