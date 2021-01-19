"Пробачала заради сім'ї": Приходько розказала про зради та насильство з боку ексчоловіка

Співачка Анастасія Приходько, яка була жертвою аб'юзу в стосунках зі своїм колишнім, цивільним чоловіком Нуріком Кухілавою, зізналася, що довго пробачала йому зради та фізичне насильство.

Неприємними спогадами Настя поділилася з програмою "Неймовірна правда про зірок".

Приходько розповіла про насильство в стосунках із колишнім фото з instagram приходько

"Це була просто неадекватна поведінка його... Алкогольне сп'яніння, поганий настрій. Дуже багато всього було, що йому там в голову стукало", - пригадала артистка своє спільне життя з Нуріком.

"Зради були на постійній основі. Я навіть сама знайшла переписку в його телефоні, - поділилася вона.

Та останньою краплею для Приходько стало те, що чоловік підняв руку на дитину, їхню спільну дочку Нану.

"Так, це було один раз, і це спонукало мене до розриву стосунків. Вона була ще дуже маленькою, їй було два з половиною роки... Він просто був агресивний, в нього просто психіка була дуже збудженою", - зазначила співачка.

У 2012-му році Настя ще постила в мережі щасливі фото з Нуріком. І ніхто не здогадувався, що коїлося за кадром Фото Tochka.net

Зі слів Насті, до того епізоду вона пробачала Нурікові "заради сім'ї".

"... А потім вирішила, що якщо я буду страждати, то хто буде любити дитину? Якщо такий батько ніякий, і мати буде постійно в сльозах, то як буде почувати себе дитина?", - пояснила Приходько.

Кухілава зник із життя артистки, і 10-річній Нані вона забороняє спілкуватися з ним. Як відомо, зараз Настя живе в шлюбі зі своїм коханим Олександром, від якого в 2015-му році народила сина Гордія.

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