Стало відомо, хто обиратиме пісню для участі у Євробаченні-2021

Нову пісню гурту Go_A для участі у Євробаченні-2021 обиратиме журі. І вже відомо, хто увійшов до його складу.

Далеко не вперше вирішуватимуть долю конкурсної композиції співачка Джамала та музикант Євген Філатов.

Компанію їм складуть композитор і продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного мовлення Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.

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Як відомо, група Go_A мала поїхати на Євробачення торік, але його скасували через пандемію. Тож організатори конкурси вирішили, що заміну артистів проводити не будуть. Але пісні мають бути нові.

GO_A таки представлять Україну на євроконкурсі, але от з якою піснею , поки невідомо

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Go_A представили нове аранжування пісні для Євробачення. Який варіант вам кращий?