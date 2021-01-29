Стало відомо, хто обиратиме пісню для участі у Євробаченні-2021
Нову пісню гурту Go_A для участі у Євробаченні-2021 обиратиме журі. І вже відомо, хто увійшов до його складу.
Далеко не вперше вирішуватимуть долю конкурсної композиції співачка Джамала та музикант Євген Філатов.
Компанію їм складуть композитор і продюсер Руслан Квінта та члени правління Суспільного мовлення Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.
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Як відомо, група Go_A мала поїхати на Євробачення торік, але його скасували через пандемію. Тож організатори конкурси вирішили, що заміну артистів проводити не будуть. Але пісні мають бути нові.
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