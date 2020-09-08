"Дякую, що ти є в моєму житті": Порошенко танцем привітав дружину з річницею
8 вересня 2020, 10:10
Експрезидент Петро Порошенко не зраджує свою традицію вітати кохану дружину Марину з річницею весілля в соцмережах. Із нагоди 36-річчя шлюбу політик вирішив поділитися відео їхнього танцю.
Під "Гуцулку Ксеню" Петро Олексійович кружляв колишню першу леді днями у Львові.
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Марино, вітаю з річницею! Точно так само ми танцювали з тобою 36 років тому... Дякую, що ти є в моєму житті.
Нагадаємо, експрезидент вважає дружинин борщ найсмачнішим, а себе - найщасливішим чоловіком.
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