"Дякую, що ти є в моєму житті": Порошенко танцем привітав дружину з річницею

Експрезидент Петро Порошенко не зраджує свою традицію вітати кохану дружину Марину з річницею весілля в соцмережах. Із нагоди 36-річчя шлюбу політик вирішив поділитися відео їхнього танцю.

Під "Гуцулку Ксеню" Петро Олексійович кружляв колишню першу леді днями у Львові.

Нагадаємо, експрезидент вважає дружинин борщ найсмачнішим, а себе - найщасливішим чоловіком.

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