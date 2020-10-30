Кельти, сатаністи, бісівський карнавал: дружина Медведчука закликала не святкувати Хелловін

Телеведуча Оксана Марченко вирішила застерегти шанувальників від небезпеки святкування Хелловіну. Вона вважає, що в такий спосіб злі духи намагаються заволодіти життями людей.

Розлогий допис, присвячений "бісівському карнавалу", дружина Віктора Медведчука розмістила в Instagram.

"Друзі, як багато нечистого входить у наше життя непомітно... тихцем так, під милими приводами - і ви вже не відчуваєте, як втягнуті в трясовину", - попередила Оксана.

Оксана вирішила розповісти підписникам про небезпеку Хелловіну фото з instagram марченко

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"А ви взагалі знаєте, про що "святечко"? Звідки воно? А я розкажу вам. Це гримуча суміш язичницьких ритуалів кельтів, змішаних із культом смерті, який проповідують сатаністи... Нав'язування цих ритуалів тихцем так, легесенько - типовий прийом для зняття напруги в суспільстві, викликаної соціальними проблемами", - заявила вона.

"Такими людьми легше керувати, вони живуть одним днем і не мучать себе сумнівами з приводу майбутнього життя, для них не існує моральних обмежень, рамки пристойності стираються - і вуаля: вам уже не потрібна маска зомбі, ви вже ним і є", - написала Марченко.

Але, з її слів, від людей "ретельно приховують" одне: вони стають тим, що впускають у своє життя.

Тобто це сатаністи намагаються відволікти українців від соціальних проблем?

"І веселий бісівський карнавал уже схожий на бал "Титаніку", що тоне, з тою лише різницею, що це не кіно... Уже завтра зло розпорядиться вашим життям. Вирішувати, звісно, вам, але ви маєте знати, що духи злоби існують, і вони вам зовсім не друзі", - закликала Оксана.

Як вважає телеведуча, прикрасивши свою голову ріжками сьогодні, вже завтра варто очікувати проблем у житті, невдач та втрат.

"І знайте: ті, хто "привчив" вас до цього "святечка", уже повністю вас контролюють", - наголосила вона.

Нагадаємо, взірцем високодуховної людини яка точно не святкує Хелловін для Марченко є її кум Володимир Путін.

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