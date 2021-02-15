Настя Зінченко через рік після карантину в Ухані застрягла з коханим у Танзанії

Майже рік минув відтоді, як проста дівчина з Херсону Анастасія Зінченко стала відомою на всю країну через те, що застрягла на карантині в китайському Ухані зі своїм песиком.

І ось Настю спіткала схожа невдача – вона разом зі своїм чоловіком, головою ДМС Максимом Соколюком уже третю добу не можуть вилетіти з Танзанії через зламаний літак.

Спочатку усе виглядало як звичайна затримка рейсу. І Настя з Максимом були налаштовані позитивно. Потім їхній рейс відклали на невизначений час і заселили усіх в готель на ніч.

Зінченко навіть зраділа цим обставинам, бо вони з коханим змогли провести ще один день біля океану. Після ночі у готелі дівчина постила красиві фото і сторі, і ніщо начебто не віщувало лиха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

Коли до вечора українці знову не змогли вилетіти до Києва, їм уже було не до радощів. Адже 190 пасажирів залишилися без ночівлі. Врешті лише 90 з них змогли заселити у хостел, а решта, за словами Насті, спали в автобусах. При цьому компанія SkyUp ніяк не допомогла своїм пасажирам із житлом і ситуацію з вильотом теж не прояснила.

Так було на другу ніч очікування

Комусь пощастило потрапити у хостел, і Настя з Максимом були серед них

Тож Зінченко вирішила підняти інформаційну хвилю у себе в Instagram, як і рік тому, коли її не могли евакуювати з Китаю.

За останніми новинами від Насті, літак збираються полагодити завтра, але невідомо коли саме, і скільки це займе часу.

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